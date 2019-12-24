У Кремля пока нет позиции по идее об отмене НДФЛ для людей с низким доходом - Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не сформулировали свою позицию в отношении предложения спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, допустившей освобождение от НДФЛ лиц, получающих зарплату на уровне МРОТ.

"Нет, пока никакой позиции нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле четко сформулированное мнение в отношении этой инициативы.