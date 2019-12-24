Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 62 руб. впервые с 12 июля 2018 года

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на Московской бирже опустился на 0,5% к уровню закрытия предыдущих торгов - до 61,95 руб., свидетельствуют данные торгов 13:53 на мск.

В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 62 руб. 12 июля 2018 года. Курс евро, в свою очередь, снизился на 0,6% - до 68,65 руб.