Исполком ОКР поддержал решение наблюдательного совета РУСАДА не соглашаться с санкциями ВАДА

14:32 Источник: Эхо Москвы

Исполком Олимпийского комитета России единогласно поддержал решение наблюдательного совета РУСАДА не соглашаться с санкциями Всемирного антидопингового агентства в отношении российских спортсменов. Теперь этим вопросом займется Спортивный Арбитражный Суд.

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия. За манипуляции с данными базы Московской антидопинговой лаборатории. В результате чего Россия на четыре года лишается права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, а спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

Однако наблюдательный совет РУСАДА вынес рекомендацию не соглашаться с решением WADA.

И Сегодня это решение единогласно поддержал Исполком Олимпийского комитета России. Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что в Спортивном арбитражном суде организация имеет право выступать в качестве третьей стороны, интересы которой могут быть ущемлены WADA. Для этого необходимо обсудить вопросы юридической защиты ОКР и прав чистых российских спортсменов – рассказал Поздняков на заседании исполкома Олимпийского комитета страны

Апелляция РУСАДА в спортивный арбитражный суд должна быть подана не позднее 30 декабря. Эхо Москвы