Исполком ОКР поддержал решение наблюдательного совета РУСАДА не соглашаться с санкциями ВАДА
14:32 24.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Исполком Олимпийского комитета России единогласно поддержал решение наблюдательного совета РУСАДА не соглашаться с санкциями Всемирного антидопингового агентства в отношении российских спортсменов. Теперь этим вопросом займется Спортивный Арбитражный Суд.
9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия. За манипуляции с данными базы Московской антидопинговой лаборатории. В результате чего Россия на четыре года лишается права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, а спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.
Однако наблюдательный совет РУСАДА вынес рекомендацию не соглашаться с решением WADA.
И Сегодня это решение единогласно поддержал Исполком Олимпийского комитета России. Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что в Спортивном арбитражном суде организация имеет право выступать в качестве третьей стороны, интересы которой могут быть ущемлены WADA. Для этого необходимо обсудить вопросы юридической защиты ОКР и прав чистых российских спортсменов – рассказал Поздняков на заседании исполкома Олимпийского комитета страны
Апелляция РУСАДА в спортивный арбитражный суд должна быть подана не позднее 30 декабря. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 14:12 24.12.2019
- Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 62 руб. впервые с 12 июля 2018 года
- 14:00 24.12.2019
- У Кремля пока нет позиции по идее об отмене НДФЛ для людей с низким доходом - Песков
- 13:32 24.12.2019
- С 1 января в России для цирковых животных введут пенсии
- 13:20 24.12.2019
- Около 600 священников Сербской церкви вышли на протестный молебен в Черногории
- 13:05 24.12.2019
- СК требует арестовать двух высокопоставленных сотрудников таможенной службы
- 13:03 24.12.2019
- Лучшим сериалом 2019 года по версии кинокритиков стал "Шторм" Бориса Хлебникова
- 13:00 24.12.2019
- Власти Петербурга отказались от парада на годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады
- 12:32 24.12.2019
- В Крыму по делу о госизмене арестован гражданин РФ - источник
- 12:20 24.12.2019
- Налог на самозанятых с 1 июля 2020 года может быть введен во всех регионах РФ
- 12:05 24.12.2019
- Главе МВД Татарстана вынесено неполное служебное соответствие за учения со школьниками
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать