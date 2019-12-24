Страны НАТО не позволят России нарушить суверенитет Белоруссии - Лукашенко

14:40 Источник: Эхо Москвы

Лукашенко: Страны НАТО не позволят России нарушить суверенитет Белоруссии. По словам президент Белоруссии Александра Лукашенко, страны Запада и НАТО отреагируют соответствующим образом в случае каких-либо действий России, если возникнут попытки нарушить суверенитет Белоруссии. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Классически угроза суверенитету существует всегда и даже для России. Но я не чувствую роста угрозы суверенитета Белоруссии. Если эта угроза со стороны России, как некоторые говорят, возникнет, и вдруг она попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество — они уже будут втянутыми в войну. Этого уже страны НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. В этом смысле они будут в чем-то правы», — сказал Лукашенко.

Но, по мнению президента Белоруссии, подобная «головная боль» России не нужна.

«Россия конечно будет действовать аккуратно, осторожно. Угроза появится тогда, опасная угроза, когда у нас будет совсем плохо с экономикой. Когда людям невозможно будет все это вынести. Это единственная причина. Пока я у власти, это единственная угроза», — отметил Лукашенко.

«Мы не колоссально огромная страна с огромными ресурсами, но находимся в центре «котла». Здесь сегодня пересекаются все интересы Запада на Восток и не только российские, с юга на север. Вот здесь так сложилась ситуация. И будучи в этом котле, надо себя вести настолько точно, тонко и аккуратно, чтобы тебя не сварили в этом котле», — добавил президент Белоруссии.