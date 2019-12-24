Боевой опыт получило все армейское руководство России вплоть до командиров полков - Шойгу

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевой опыт в российской армии на сегодняшний день имеют все командующие военных округов. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Боевой опыт получили все командующие войсками военных округов, общевойсковыми армиями, армиями ВВС и ПВО, командиры дивизий, бригад и полков, 90% летного состава, 56% специалистов ПВО, 61% ВМФ, 98% военной полиции, 78% инженерных войск", - сказал министр.

