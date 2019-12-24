15:32 Источник: Эхо Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что России не нужно строить новую военно-воздушную базу в Белоруссии. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Пожалуйста, пятьдесят самолетов хотите завтра посадить, вот, под Минском, сажайте. Хотите под Витебском посадить, пожалуйста, сажайте, двадцать, тридцать самолетов. Не надо никаких баз строить, там огромное пространство, места много», — сказал он.