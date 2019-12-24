Лукашенко уверен, что Россия ежегодно "прессует" Белоруссию
16:00 24.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия ежегодно «завинчивает гайки» в отношении Белоруссии. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Если Россия будет нас прессовать постоянно, начиная от газовой трубы, нефтяной и прочее. И каждый год под новый год это происходит, и все будут постоянно говорить, что «мы у вас нахлебники», мы — «гиря на ногах», то мы скажем — спасибо, не надо», — сказал он.
По словам Лукашенко, Россия не хочет и «боится потерять Беларусь».
«Если Беларусь вообще отвернется от России, и будет проводить не то, что самостоятельную политику, это будет сложно сделать, но если она отвернется, будет понятно, куда она отвернется», — отметил президент Белоруссии.
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