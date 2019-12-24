Лукашенко уверен, что Россия ежегодно "прессует" Белоруссию

16:00 Источник: Эхо Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия ежегодно «завинчивает гайки» в отношении Белоруссии. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Если Россия будет нас прессовать постоянно, начиная от газовой трубы, нефтяной и прочее. И каждый год под новый год это происходит, и все будут постоянно говорить, что «мы у вас нахлебники», мы — «гиря на ногах», то мы скажем — спасибо, не надо», — сказал он.

По словам Лукашенко, Россия не хочет и «боится потерять Беларусь».

«Если Беларусь вообще отвернется от России, и будет проводить не то, что самостоятельную политику, это будет сложно сделать, но если она отвернется, будет понятно, куда она отвернется», — отметил президент Белоруссии.