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РФ разрабатывает наземный вариант гиперзвуковой ракеты "Циркон" - Путин

16:12 24.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия ведет работы по созданию наземного варианта гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон". Об этом заявил президент России Владимир Путин на итоговой коллегии военного ведомства.

"У нас по плану идут работы по другим системам. <…> По гиперзвуковой ракете "Циркон" наземного и морского базирования", - сказал Путин.

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