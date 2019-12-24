В Индии продолжаются массовые протесты
16:32 24.12.2019 Источник: Эхо Москвы
В Индии не утихают массовые протесты. За последние сутки в Нью-Дели задержаны почти 140 человек. Студенческие организации обвиняют полицейских в жестокости.
Протесты связаны с принятием нового закона о гражданстве Индии. По упрощенной процедуре гражданство могут получить не-мусульмане из ряда стран Южной Азии, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Эхо Москвы
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