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НОВОСТИ

В Индии продолжаются массовые протесты

16:32 24.12.2019 Источник: Эхо Москвы

В Индии не утихают массовые протесты. За последние сутки в Нью-Дели задержаны почти 140 человек. Студенческие организации обвиняют полицейских в жестокости.

Протесты связаны с принятием нового закона о гражданстве Индии. По упрощенной процедуре гражданство могут получить не-мусульмане из ряда стран Южной Азии, если они сталкиваются с притеснениями на родине.  Эхо Москвы

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