В Индии продолжаются массовые протесты

16:32 Источник: Эхо Москвы

В Индии не утихают массовые протесты. За последние сутки в Нью-Дели задержаны почти 140 человек. Студенческие организации обвиняют полицейских в жестокости.

Протесты связаны с принятием нового закона о гражданстве Индии. По упрощенной процедуре гражданство могут получить не-мусульмане из ряда стран Южной Азии, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Эхо Москвы