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Суд в Москве арестовал на два месяца генерала ФТС Кизлыка

17:00 24.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы арестовал до 22 февраля 2020 года начальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанта Александра Кизлыка по делу о превышении должностных полномочий, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить и избрать в отношении Кизлыка меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 февраля 2020 года", - огласила решение судья.

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