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НОВОСТИ

Каждое третье преступление в России совершается в состоянии опьянения

17:12 24.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

МВД: каждое третье преступление в России совершается в состоянии опьянения. Об этом сообщил на заседании правительственной комиссии министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Он призвал к более эффективному взаимодействию субъектов профилактики правонарушений, в том числе при подготовке законов.

По словам Колокольцева, за девять месяцев текущего года полицейские изъяли больше 10 млн литров контрафактной алкогольной продукции, пресечена деятельность 35 преступных групп и 109 подпольных производств.  Говорит Москва

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