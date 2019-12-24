Каждое третье преступление в России совершается в состоянии опьянения
17:12 24.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
МВД: каждое третье преступление в России совершается в состоянии опьянения. Об этом сообщил на заседании правительственной комиссии министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Он призвал к более эффективному взаимодействию субъектов профилактики правонарушений, в том числе при подготовке законов.
По словам Колокольцева, за девять месяцев текущего года полицейские изъяли больше 10 млн литров контрафактной алкогольной продукции, пресечена деятельность 35 преступных групп и 109 подпольных производств. Говорит Москва
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