В Подмосковье готовятся к открытию шесть новых ФАПов

17:23

Завершено строительство и выданы разрешения на ввод в эксплуатацию шести фельдшерско-акушерским пунктам (ФАП) в Подмосковье. Новые ФАПы готовятся принять своих пациентов в населенных пунктах, не обеспеченных первичной медико-санитарной помощью. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.



Получить первую доврачебную помощь смогут жители деревни Челохово городского округа Егорьевск, деревни Красная Гора Волоколамского округа, селе Квашенки Талдомского городского округа, селе Власово городского округа Шатура, селе Хонятино городского округа Ступино, поселке Туркмен городского округа Клин.

В фельдшерско-акушерствких пунктах созданы все условия как для самих работников, так и посетителей. Здесь есть прострорная процедурная, фельдшерский кабинет, место ожидания для больных. ФАПы оснащены необходимым мединским оборудованием.

«По государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в 2019 году предусмотрен ввод 25 ФАПов (14 из которых возводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение» с привлечением средств федерального бюджета). Все эти объекты будут завершены строительством введены в эксплуатацию до конца года», – отметил Владимир Локтев.

С начала 2019 года в Подмосковье введены в эксплуатацию девять ФАПов.

Георгий Соловьев