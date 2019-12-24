Украина рассчитывает получить в 2020 году за транзит газа из РФ порядка $2 млрд

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Украина может получить от транзита российского газа около 2 млрд долларов.

"Это [достижение договоренностей о транзите] важно для Украины, потому что мы в следующем году сможем получить около 2 млрд долларов за транзит газа", - сказал он во вторник журналистам после заседания Совета общин и территорий.