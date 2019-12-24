Путин о предприятиях ОПК: Трудно им от этого патернализма отделаться, сидят на оборонзаказе
18:30 24.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень диверсификации в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) России пока недостаточен, предприятия продолжают сидеть на оборонзаказе. Такое мнение высказал во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Госдумы.
"Трудно им от этого патернализма отделаться, сидят на оборонзаказе и все, а нужно об этом (о диверсификации производства - прим. ТАСС), конечно, думать", - сказал Путин.
Он согласился с мнением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о низких темпах конверсии в сфере ОПК. "Что делается недостаточно - это правда. Пока еще оборонный заказ большой, у нас ведь как обычно: пока гром не грянет, мужик не перекрестится", - сказал Путин, отметив, что он "сто раз уже" говорил об этом и "какие-то подвижки есть", но их недостаточно.
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