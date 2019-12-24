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Президент России назвал приоритеты в будущей работе законодателей

18:20 24.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Улучшение бизнес-климата и т.н. "регуляторная гильотина" являются приоритетами работы законодателей в 2020 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с парламентариями.

"Среди приоритетов законотворческой повестки на будущее отмечу улучшение бизнес-климата, создание действенных инструментов для привлечения и защиты инвестиций, которые облегчают создание новых рабочих мест для наших граждан", - указал глава государства. По его словам, "предстоит и серьезный пересмотр, актуализация правил и процедур контрольно-надзорной деятельности по модели так называемой регуляторной гильотины".

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