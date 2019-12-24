В "Нафтогазе" назвали возможную дату согласования контрактов по транзиту газа из РФ
19:00 24.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассчитывает, что окончательно условия договоров по транзиту российского газа в ЕС будут согласованы 27 декабря.
"26 декабря команды "Нафтогаза" и "Газпрома" встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров, - написал он в "Фейсбуке". - Собственно, 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом. Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря".
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