Минфин предложил пересадить чиновников из служебных авто в такси

20:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин предлагает использовать агрегаторы такси для передвижения чиновников. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Действительно, мы подготовили предложения о том, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси. Почему бы и нет", - сказал он.