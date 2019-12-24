Минфин предложил пересадить чиновников из служебных авто в такси
20:08 24.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минфин предлагает использовать агрегаторы такси для передвижения чиновников. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Действительно, мы подготовили предложения о том, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси. Почему бы и нет", - сказал он.
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