0
0
55
НОВОСТИ

Минфин предложил пересадить чиновников из служебных авто в такси

20:08 24.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин предлагает использовать агрегаторы такси для передвижения чиновников. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Действительно, мы подготовили предложения о том, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси. Почему бы и нет", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:30 24.12.2019
Гандиректора "Ленфильма" отправили в отставку
0
50
19:00 24.12.2019
В "Нафтогазе" назвали возможную дату согласования контрактов по транзиту газа из РФ
0
167
18:30 24.12.2019
Путин о предприятиях ОПК: Трудно им от этого патернализма отделаться, сидят на оборонзаказе
0
193
18:20 24.12.2019
Президент России назвал приоритеты в будущей работе законодателей
0
210
17:59 24.12.2019
Андрей Воробьев вручил депутату Владимиру Кашину и ректору МГИМО Анатолию Торкунову награды Московской области
0
212
17:40 24.12.2019
Украина рассчитывает получить в 2020 году за транзит газа из РФ порядка $2 млрд
0
251
17:23 24.12.2019
В Подмосковье готовятся к открытию шесть новых ФАПов
0
236
17:12 24.12.2019
Каждое третье преступление в России совершается в состоянии опьянения
0
265
17:00 24.12.2019
Суд в Москве арестовал на два месяца генерала ФТС Кизлыка
0
269
16:32 24.12.2019
В Индии продолжаются массовые протесты
0
285

Возврат к списку