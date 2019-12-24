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Гандиректора "Ленфильма" отправили в отставку

20:30 24.12.2019 Источник: Интерфакс

Совет директоров принял решение о снятии с должности гендиректора киностудии "Ленфильм" Эдуарда Пичугина, вместо него будет временный управляющий, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Мы рассмотрели позицию и гендиректора в том числе, и принято решение о смене генерального директора киностудии "Ленфильм", - сказал Мединский журналистам во вторник по итогам заседания Совета директоров. По его словам, до назначения временного управляющего Пичугин будет и.о.гендиректора киностудии.

Как уточнил Мединский, среди первоочередных задач - погашение задолженности "Ленфильма" перед кредиторами и перед налоговой инспекцией.

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