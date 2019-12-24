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НОВОСТИ

RT предлагает разгадать видеоребус о самых громких новостях 2019 года

21:08 24.12.2019

Телеканал RT опубликовал в Youtube предновогодний видеоролик «RT вас всех [censored]!», зашифровав в нем наиболее громкие новости уходящего года.

«В этом ролике мы зашифровали самые хайповые новости 2019 года, - говорится в подписи под роликом наряду с поздравлениями. - Сможете отгадать все? Присылайте ваши версии в комментарии. Первый, кто правильно расшифрует все символы в клипе, получит приз от RT». Длится ролик около трех минут, за несколько часов его посмотрели десятки тысяч пользователей.


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