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НОВОСТИ

Талибы теряют позиции на востоке Афганистана

21:42 24.12.2019 Источник: НГ-Online

Афганские силовики очистили от боевиков движения "Талибан" (организация запрещена в РФ) ключевой уезд Шерзад в восточной провинции Нангархар. Значительная часть этого уезда более 10 лет находилась под контролем талибов и боевиков других террористических группировок.

Освобождению уезда Шерзад предшествовала двухмесячная операция зачистки, осуществленная Афганской национальной армией (АНА), спецназом и силами МВД при поддержке ВВС Афганистана. В ходе боев понесли крупные потери не только талибы, но и боевики "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ). В настоящее время группы ИГ в уезде Шерзад полностью нейтрализованы, их участники либо уничтожены, либо сдались в плен вместе со своими семьями.

В ближайшее время афганские силовики, при участии подразделений пограничной полиции, проведут операции по зачистке от талибов уездов Хогьяни и Хисарак, расположенных по соседству с уездом Шерзад в той же провинции Нангархар.

Андрей Серенко

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