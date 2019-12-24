Талибы теряют позиции на востоке Афганистана
21:42 24.12.2019 Источник: НГ-Online
Освобождению уезда Шерзад предшествовала двухмесячная операция зачистки, осуществленная Афганской национальной армией (АНА), спецназом и силами МВД при поддержке ВВС Афганистана. В ходе боев понесли крупные потери не только талибы, но и боевики "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ). В настоящее время группы ИГ в уезде Шерзад полностью нейтрализованы, их участники либо уничтожены, либо сдались в плен вместе со своими семьями.
В ближайшее время афганские силовики, при участии подразделений пограничной полиции, проведут операции по зачистке от талибов уездов Хогьяни и Хисарак, расположенных по соседству с уездом Шерзад в той же провинции Нангархар.
Андрей Серенко
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