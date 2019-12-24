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НОВОСТИ

Президент Молдавии заявил, что в 2020 году его страну посетит кто-то из высокопоставленных представителей России

22:00 24.12.2019 Источник: Интерфакс

Пакет важных молдавско-российских соглашений будет подписан в следующем году, сообщил президент Молдавии Игорь Додон во вторник вечером на своей странице в facebook, сообщив о состоявшейся встрече с послом РФ в Кишиневе Олегом Васнецовым.

Он сообщил, что рассмотрели план взаимодействия двух стран в 2020 году. "В частности, был подчеркнут обоюдный интерес к скорейшему подписанию и ратификации более десятка двусторонних соглашений в области социального обеспечения, реадмиссии, миграции и других актуальных проблем, решения которых ждут обе стороны", - подчеркнул Додон.

Он также сообщил, что в 2020 году ожидается официальный визит в Молдавию представителей руководства России - президента Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева или председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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