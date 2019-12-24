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Алтайская бригада ПВО перевооружена на ракетные комплексы «Бук-М3»

21:58 24.12.2019 Источник: НГ-Online

ВО совершенствует свою противовоздушную оборону, первые боевые стрельбы новых ЗРК запланированы на 2020 год.

Зенитная ракетная бригада, дислоцированная на Алтае, в следующем году проведёт первые боевые стрельбы из комплексов "Бук-М3", сообщил во вторник начальник штаба 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) Алексей Подивилов.

"Соединение в уходящем году перевооружено на новейшие комплексы "Бук-М3". В следующем году после переобучения в профильном учебном центре Минобороны России расчёты проведут первые боевые стрельбы из новых комплексов на полигоне в Астраханской области", - сообщил Подивилов журналистам после расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

По его словам, "в течение года проведено около 60 мероприятий оперативной подготовки, в том числе по плану центральных органов военного управления".

"Более чем на 10% увеличили интенсивность занятий по боевой (специальной) подготовке в сравнении с прошлым годом", - сказал Подивилов.
по информации пресс-службы ЦВО

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