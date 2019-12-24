РВСН готовятся к проведению летных испытаний ракеты «Сармат» – командующий
22:03 24.12.2019 Источник: НГ-Online
"Идет подготовка к летным испытаниям нового ракетного комплекса с ракетой "Сармат", постановка которого на боевое дежурство планируется в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае", - сказал Каракаев.
Командующий подчеркнул, что "в ближайшее время планируется поэтапно переоснастить все ракетные соединения на новые ракетные комплексы "Ярс", "Авангард" и "Сармат".
Он рассказал, что в прошлом году войска особое внимание уделяли освоению современных образцов вооружения, военной и специальной техники. "Это дало возможность завершить переоснащение всех спланированных к перевооружению на ракетные комплексы "Ярс" ракетных полков и подготовить к заступлению на боевое дежурство одного ракетного полка на ракетный комплекс "Авангард", - отметил командующий. Генерал напомнил, что работы по вводу в боевой состав ракетного комплекса "Авангард" в поселке Домбаровский Оренбургской области завершаются. По его словам, за счет этого доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН к концу года будет доведена до 76%.
Каракаев отметил, что в этом году проведено пять пусков стратегических ракет, которые подтвердили высокую надежность ракетных комплексов - три пуска с "Плесецка" и еще два с Капустина Яра. "В 2020 году планируется провести шесть пусков МБР, причем пять из них - с космодрома Плесецк", - подчеркнул военачальник.
"В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%, то есть РВСН перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства", - добавил командующий.
НОВОСТИ
- 22:00 24.12.2019
- Президент Молдавии заявил, что в 2020 году его страну посетит кто-то из высокопоставленных представителей России
- 21:58 24.12.2019
- Алтайская бригада ПВО перевооружена на ракетные комплексы «Бук-М3»
- 21:42 24.12.2019
- Талибы теряют позиции на востоке Афганистана
- 21:08 24.12.2019
- RT предлагает разгадать видеоребус о самых громких новостях 2019 года
- 20:30 24.12.2019
- Гандиректора "Ленфильма" отправили в отставку
- 20:08 24.12.2019
- Минфин предложил пересадить чиновников из служебных авто в такси
- 19:00 24.12.2019
- В "Нафтогазе" назвали возможную дату согласования контрактов по транзиту газа из РФ
- 18:30 24.12.2019
- Путин о предприятиях ОПК: Трудно им от этого патернализма отделаться, сидят на оборонзаказе
- 18:20 24.12.2019
- Президент России назвал приоритеты в будущей работе законодателей
- 17:59 24.12.2019
- Андрей Воробьев вручил депутату Владимиру Кашину и ректору МГИМО Анатолию Торкунову награды Московской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать