РВСН готовятся к проведению летных испытаний ракеты «Сармат» – командующий

22:03 Источник: НГ-Online

Российские военные ведут подготовку к летным испытаниям межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Об этом во вторник сообщил журналистам командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев по итогам заседания коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина.



"Идет подготовка к летным испытаниям нового ракетного комплекса с ракетой "Сармат", постановка которого на боевое дежурство планируется в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае", - сказал Каракаев.



Командующий подчеркнул, что "в ближайшее время планируется поэтапно переоснастить все ракетные соединения на новые ракетные комплексы "Ярс", "Авангард" и "Сармат".



Он рассказал, что в прошлом году войска особое внимание уделяли освоению современных образцов вооружения, военной и специальной техники. "Это дало возможность завершить переоснащение всех спланированных к перевооружению на ракетные комплексы "Ярс" ракетных полков и подготовить к заступлению на боевое дежурство одного ракетного полка на ракетный комплекс "Авангард", - отметил командующий. Генерал напомнил, что работы по вводу в боевой состав ракетного комплекса "Авангард" в поселке Домбаровский Оренбургской области завершаются. По его словам, за счет этого доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН к концу года будет доведена до 76%.



Каракаев отметил, что в этом году проведено пять пусков стратегических ракет, которые подтвердили высокую надежность ракетных комплексов - три пуска с "Плесецка" и еще два с Капустина Яра. "В 2020 году планируется провести шесть пусков МБР, причем пять из них - с космодрома Плесецк", - подчеркнул военачальник.



"В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%, то есть РВСН перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства", - добавил командующий.