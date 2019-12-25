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В ряде регионов будет проведен пилотный проект по лекарственному страхованию - Голикова

07:13 25.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект о проведении пилотного проекта по лекарственному страхованию в ряде регионов РФ может быть принят в 2020 году. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Сейчас законопроект находится в высокой стадии готовности, в 2020 году мы его будем принимать, по проведению пилотного проекта в отдельных регионах по лекарственному страхованию, когда человек может приобрести лекарства, а государство ему компенсирует", - пояснила Голикова.

Вице-премьер добавила, что проект невозможно осуществить за один год, так как необходимо посмотреть на действие финансовых механизмов. "Но это то, куда мы идем в ближайшие два года", - отметила Голикова.

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