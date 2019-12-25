Первый поезд проехал по Крымскому мосту с "материка"
07:27 25.12.2019 Источник: Интерфакс
Первый поезд дальнего следования в Крым глубокой ночью 25 декабря пересек Керченский пролив по мосту длиной 19 км, который соединяет материковую часть РФ с Крымским полуостровом, передал корреспондент "Интерфакса".
Поезд "Таврия" сообщением "Санкт-Петербург - Севастополь" отправился от станции "Тамань-Пассажирская" - последней перед мостом со стороны Краснодарского края - после двух часов ночи.
Вскоре состав въехал на железнодорожную часть транспортного перехода. Пассажиры увидели две арки (железнодорожную и автомобильную) Крымского моста, ярко подсвеченные в цвета российского триколора.
Поезд оказался на крымском берегу примерно через 24 минуты.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, дал старт регулярным пассажирским железнодорожным перевозкам с материковой части РФ в Крым (в обход Украины).
НОВОСТИ
- 07:18 25.12.2019
- В Турции создают закон для отправки войск в Ливию
- 07:13 25.12.2019
- В ряде регионов будет проведен пилотный проект по лекарственному страхованию - Голикова
- 07:00 25.12.2019
- Людей эвакуируют с вокзалов Хабаровска из-за угроз взрыва, задержаны автобусные маршруты
- 22:03 24.12.2019
- РВСН готовятся к проведению летных испытаний ракеты «Сармат» – командующий
- 22:00 24.12.2019
- Президент Молдавии заявил, что в 2020 году его страну посетит кто-то из высокопоставленных представителей России
- 21:58 24.12.2019
- Алтайская бригада ПВО перевооружена на ракетные комплексы «Бук-М3»
- 21:42 24.12.2019
- Талибы теряют позиции на востоке Афганистана
- 21:08 24.12.2019
- RT предлагает разгадать видеоребус о самых громких новостях 2019 года
- 20:30 24.12.2019
- Гандиректора "Ленфильма" отправили в отставку
- 20:08 24.12.2019
- Минфин предложил пересадить чиновников из служебных авто в такси
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать