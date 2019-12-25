Первый поезд проехал по Крымскому мосту с "материка"

07:27 Источник: Интерфакс

Первый поезд дальнего следования в Крым глубокой ночью 25 декабря пересек Керченский пролив по мосту длиной 19 км, который соединяет материковую часть РФ с Крымским полуостровом, передал корреспондент "Интерфакса".

Поезд "Таврия" сообщением "Санкт-Петербург - Севастополь" отправился от станции "Тамань-Пассажирская" - последней перед мостом со стороны Краснодарского края - после двух часов ночи.

Вскоре состав въехал на железнодорожную часть транспортного перехода. Пассажиры увидели две арки (железнодорожную и автомобильную) Крымского моста, ярко подсвеченные в цвета российского триколора.

Поезд оказался на крымском берегу примерно через 24 минуты.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, дал старт регулярным пассажирским железнодорожным перевозкам с материковой части РФ в Крым (в обход Украины).