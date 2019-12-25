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Киев в одностороннем порядке вычеркнул из списка на обмен удерживаемых сторонников ДНР – Морозова

07:56 25.12.2019

Украинская сторона в одностороннем порядке исключила удерживаемых сторонников ДНР из обменного процесса. Об этом 24 декабря Донецкому агентству новостей заявила представитель Республики в Минской подгруппе по гуманитарным вопросам, уполномоченный по правам человека Дарья Морозова.

«Несмотря на достигнутые договоренности в ходе вчерашней видеоконференции, официальный Киев вновь грубейшим образом нарушает условия соглашения. Не обращая внимания на коммюнике, подписанное по итогам саммита «нормандской четверки», где была четко обозначена формула обмена «всех установленных на всех установленных», украинская сторона в одностороннем порядке изменила списки и вычеркнула удерживаемых сторонников Республики из обменного процесса», — говорится в заявлении, поступившем в редакцию ДАН.

По мнению Морозовой, действия украинской стороны неприемлемы и наводят на мысль о сознательной попытке срыва обмена удерживаемыми лицами. «Мы твердо настаиваем на выполнении Украиной всех гарантий, прописанных в Минском формате и в итоговом коммюнике «нормандской четверки», — подчеркнула Морозова. ДАН

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