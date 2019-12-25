Украинский кабмин провел срочное заседание по газовым переговорам с РФ

08:29 Источник: РОСБАЛТ

Кабинет министров Украины во вторник провел экстренное заседание, на котором обсуждались газовые переговоры с РФ. Об этом сообщил в Telegram депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Он отметил, что формат заседания — закрытый.

Ранее в «Нафтогазе» сообщили, что Москва и Киев могут согласовать договор о транзите газа до 27 декабря. На среду назначена встреча представителей «Газпрома» и «Нафтогаза», на которой обсудят общий вариант соглашения.