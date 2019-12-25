В Липецкой области компанию оштрафовали почти на полмиллиона рублей за свалку мусора
08:32 25.12.2019 Источник: РОСБАЛТ
Суд оштрафовал компанию «Прагма» на 450 тысяч рублей за загрязнение окружающей среды. При этом, как уточняет издание Cod48.Ru, ущерб природе нанесен на гораздо большую сумму — в 30 млн рублей.
Как сообщили сотрудники управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, в мае этого года по обращениям граждан были зафиксированы масштабные навалы строительных отходов в районе садоводческого общества «Металлург-1».
Экологи провели внеплановую проверку по данному факту и привлекли ООО «Прагма», которому принадлежал участок, к административной ответственности.
В компании не сразу признали допущенные нарушения, но после двух судебных заседаний в деле была поставлена точка.
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