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НОВОСТИ

В московских аэропортах задержано и отменено более 20 рейсов

08:37 25.12.2019 Источник: Газета.Ru

24 авиарейса в Москве отменены и задержаны. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Данные приведены на 5.55 мск.

Так, Внуково задерживаются 2 рейса.

В Домодедово 4 рейса задержано, 11 отменено.

В Шереметьево 7 рейсов вылетают с задержкой.

При этом в аэропорте Жуковский об отменах и задержках рейсов не сообщается.

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