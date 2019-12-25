В московских аэропортах задержано и отменено более 20 рейсов
08:37 25.12.2019 Источник: Газета.Ru
24 авиарейса в Москве отменены и задержаны. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Данные приведены на 5.55 мск.
Так, Внуково задерживаются 2 рейса.
В Домодедово 4 рейса задержано, 11 отменено.
В Шереметьево 7 рейсов вылетают с задержкой.
При этом в аэропорте Жуковский об отменах и задержках рейсов не сообщается.
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