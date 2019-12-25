0
0
40
НОВОСТИ

Президент Украины стал героем мультфильма-пародии в американском ток-шоу

08:47 25.12.2019 Источник: MIGnews

Президент Украины Владимир Зеленский стал героем рождественского мультика-пародии в американском ток-шоу The Late Show.

В мультфильме украинский президент изображен зеленоглазым Санта-Клаусом, телефонный разговор с которым может вылиться в импичмент для Трампа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 25.12.2019
Кудрин рассказал о решении Путина, спасшем российскую экономику
0
11
08:54 25.12.2019
В Чувашии десятки детей попали в больницы после употребления снюсов
0
36
08:50 25.12.2019
Министр обороны Турции напомнил США и России об обязательствах в Сирии
0
35
08:37 25.12.2019
В московских аэропортах задержано и отменено более 20 рейсов
0
55
08:32 25.12.2019
В Липецкой области компанию оштрафовали почти на полмиллиона рублей за свалку мусора
0
71
08:29 25.12.2019
Украинский кабмин провел срочное заседание по газовым переговорам с РФ
0
72
08:17 25.12.2019
Голикова назвала оптимизацию российского здравоохранения ужасной
0
92
08:09 25.12.2019
Лукашенко пригрозил "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба"
0
128
08:05 25.12.2019
Киевские силовики обстреляли район в ЛНР из 82-мм минометов
0
99
07:56 25.12.2019
Киев в одностороннем порядке вычеркнул из списка на обмен удерживаемых сторонников ДНР – Морозова
0
121

Возврат к списку