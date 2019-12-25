В Белоруссии не будет моратория на смертную казнь - Лукашенко

09:32 Источник: Эхо Москвы

Моратория на смертную казнь в Белоруссии не будет. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы»президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко также напомнил, что в Белоруссии есть такая мера наказания как пожизненное заключение.