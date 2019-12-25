В Белоруссии не будет моратория на смертную казнь - Лукашенко
09:32 25.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Моратория на смертную казнь в Белоруссии не будет. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы»президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко также напомнил, что в Белоруссии есть такая мера наказания как пожизненное заключение.
НОВОСТИ
- 10:32 25.12.2019
- Трамп считает честью участие в фильме "Один дома 2"
- 10:28 25.12.2019
- Более 183 тысяч москвичей обратились в центры "Моя работа" в 2019 году
- 10:20 25.12.2019
- Упавший в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль - источник
- 10:05 25.12.2019
- Минтруда предложили ввести "новогодний капитал"
- 10:00 25.12.2019
- Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае - МЧС
- 09:20 25.12.2019
- В США пожилой мужчина ограбил банк и разбросал деньги на улице с пожеланиями счастливого Рождества
- 09:05 25.12.2019
- Военный комиссариат считает законным призыв на военную службу сотрудника ФБК и его отправку на Новую Землю
- 09:00 25.12.2019
- Кудрин рассказал о решении Путина, спасшем российскую экономику
- 08:54 25.12.2019
- В Чувашии десятки детей попали в больницы после употребления снюсов
- 08:50 25.12.2019
- Министр обороны Турции напомнил США и России об обязательствах в Сирии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать