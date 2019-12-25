Министр обороны Турции напомнил США и России об обязательствах в Сирии

08:50 Источник: MIGnews



Россия и США должны выполнять взятые на себя обязательства в рамках решения "проблемы" сирийских курдов на границе с Турцией.



Такое заявление сделал турецкий министр обороны Хулуси Акар, передает "Анадолу".



"Мы координировали свою деятельность с американцами с одной стороны и с русскими с другой. Эта координация сейчас продолжается. Мы выполнили соглашения, и другие стороны должны соблюдать соглашения", — сказал он.



По словам главы турецкого оборонного ведомства, во время операции "Источник мира" против курдов в отношении Анкары появлялось много дезинформации.