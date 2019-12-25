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Военный комиссариат считает законным призыв на военную службу сотрудника ФБК и его отправку на Новую Землю

09:05 25.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Военный комиссариат назвал законным призыв на военную службу сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова и его отправку на архипелаг Новая Земля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя военного комиссара Москвы Максима Локтева.

В конце октября Шаведдинов по повестке прибыл в комиссариат и по результатам медицинского освидетельствования был признан годным к военной службе. Он не согласился с решением призывной комиссии и оспорил его в суде. Однако Савеловский суд отказался удовлетворить иск и 23 декабря Мосгорсуд оставил это решение в силе.

В свою очередь, адвокаты утверждают, что Шаведдинов подал новый иск и до окончания разбирательства его не могли отправить в армию.  Эхо Москвы

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