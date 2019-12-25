Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае - МЧС

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолет Ми-8 авиакомпании "КрасАвиа" совершил жесткую посадку с опрокидыванием на бок в Красноярском крае.

"В 12:45 (8:45 мск) поступила информация о вынужденной посадке вертолета Ми-8 (с опрокидыванием на бок) авиакомпании "КрасАвиа" в районе населенного пункта Байкит. Информация уточняется", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Красноярскому краю.