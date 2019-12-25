Трамп считает честью участие в фильме "Один дома 2"

10:32 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп назвал честью для себя съемки в фильме «Один дома 2». Об этом сообщает Deadline.

По его словам, каждый год, особенно перед Рождеством, люди вспоминают этот фильм и дети помладше говорят ему, что только что видели его в кино. Трамп отметил, что дети не замечают его в телевизоре, так, как в фильме.

«Это хороший фильм, и я был, мягко говоря, слегка моложе. И для меня было честью сделать это», — сказал американский лидер.

Он добавил, что «Один дома» один из самых значимых рождественских фильмов.

«Один дома 2» вышел в 1992 году. В Фильме Трамп играет самого себя в эпизоде, который длится 10 секунд. Газета.Ru