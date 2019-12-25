Первый поезд дальнего следования, проехавший Крымский мост, прибыл в Севастополь

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый поезд, проехавший по Крымскому мосту, прибыл в Севастополь в среду. Поезд Санкт-Петербург - Севастополь проехал этот маршрут за 43 часа 25 минут.

23 декабря было официально открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту. Круглогодично будут курсировать рейсы Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь. На лето планируются дополнительные рейсы.