Укладка труб на сербском участке "Турецкого потока" завершена - "Сербиягаз"
11:20 25.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сербия завершила укладку труб на своем участке газопровода "Турецкий поток". Об этом в среду в эфире национального телевидения РТС заявил генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович.
"Да, мы можем с удовольствием констатировать, что Сербия свою часть работы, когда речь идет об укладке труб, на участке интерконнектора "граница Болгарии - граница Венгрии", выполнила. Работы завершены", - сказал он.
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