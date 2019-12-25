Укладка труб на сербском участке "Турецкого потока" завершена - "Сербиягаз"

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия завершила укладку труб на своем участке газопровода "Турецкий поток". Об этом в среду в эфире национального телевидения РТС заявил генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович.

"Да, мы можем с удовольствием констатировать, что Сербия свою часть работы, когда речь идет об укладке труб, на участке интерконнектора "граница Болгарии - граница Венгрии", выполнила. Работы завершены", - сказал он.