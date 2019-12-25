Перед Новым годом 3,4 млн должников ограничены в выезде из РФ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 3,4 млн россиян временно ограничены в выезде за рубеж перед Новым годом из- за долгов. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, отвечая на запрос ТАСС.

"По состоянию на 1 декабря действовало 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из РФ", - сказали в ФССП.

Из них почти 528 тыс. россиян - должники по алиментам.