Перед Новым годом 3,4 млн должников ограничены в выезде из РФ
11:32 25.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 3,4 млн россиян временно ограничены в выезде за рубеж перед Новым годом из- за долгов. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, отвечая на запрос ТАСС.
"По состоянию на 1 декабря действовало 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из РФ", - сказали в ФССП.
Из них почти 528 тыс. россиян - должники по алиментам.
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