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НОВОСТИ

Офицеров-контрактников предлагают лишить права заключать контракты сроком на один год

12:00 25.12.2019 Источник: Интерфакс

Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагает ограничить для офицеров и прапорщиков, проходящих службу в Вооруженных силах по контракту, право заключения новых контрактов сроком на один год.

Законопроект (№№ 870659-7) о внесении изменений в статью 38 закона "О воинской обязанности и военной службе" опубликован в среду в системе обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства предлагается ограничить для офицеров и прапорщиков (мичманов), проходящих службы по контракту, право заключения нового контракта сроком на один год.

Предлагается заключать контракты на прохождение воинской службы по контракту для офицеров, прапорщиков и мичманов от трех до 10 лет или на неопределенный срок, то есть до наступления предельного возраста пребывания на военной службе.

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