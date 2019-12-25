Офицеров-контрактников предлагают лишить права заключать контракты сроком на один год
12:00 25.12.2019 Источник: Интерфакс
Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагает ограничить для офицеров и прапорщиков, проходящих службу в Вооруженных силах по контракту, право заключения новых контрактов сроком на один год.
Законопроект (№№ 870659-7) о внесении изменений в статью 38 закона "О воинской обязанности и военной службе" опубликован в среду в системе обеспечения законодательной деятельности.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства предлагается ограничить для офицеров и прапорщиков (мичманов), проходящих службы по контракту, право заключения нового контракта сроком на один год.
Предлагается заключать контракты на прохождение воинской службы по контракту для офицеров, прапорщиков и мичманов от трех до 10 лет или на неопределенный срок, то есть до наступления предельного возраста пребывания на военной службе.
НОВОСТИ
- 12:05 25.12.2019
- Козак не видит рисков существенного роста цен на бензин в 2020 году
- 11:32 25.12.2019
- Перед Новым годом 3,4 млн должников ограничены в выезде из РФ
- 11:20 25.12.2019
- Укладка труб на сербском участке "Турецкого потока" завершена - "Сербиягаз"
- 11:05 25.12.2019
- Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,84 руб
- 11:00 25.12.2019
- Первый поезд дальнего следования, проехавший Крымский мост, прибыл в Севастополь
- 10:32 25.12.2019
- Трамп считает честью участие в фильме "Один дома 2"
- 10:28 25.12.2019
- Более 183 тысяч москвичей обратились в центры "Моя работа" в 2019 году
- 10:20 25.12.2019
- Упавший в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль - источник
- 10:05 25.12.2019
- Минтруда предложили ввести "новогодний капитал"
- 10:00 25.12.2019
- Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае - МЧС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать