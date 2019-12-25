Офицеров-контрактников предлагают лишить права заключать контракты сроком на один год

12:00 Источник: Интерфакс

Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагает ограничить для офицеров и прапорщиков, проходящих службу в Вооруженных силах по контракту, право заключения новых контрактов сроком на один год.

Законопроект (№№ 870659-7) о внесении изменений в статью 38 закона "О воинской обязанности и военной службе" опубликован в среду в системе обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства предлагается ограничить для офицеров и прапорщиков (мичманов), проходящих службы по контракту, право заключения нового контракта сроком на один год.

Предлагается заключать контракты на прохождение воинской службы по контракту для офицеров, прапорщиков и мичманов от трех до 10 лет или на неопределенный срок, то есть до наступления предельного возраста пребывания на военной службе.