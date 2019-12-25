Козак не видит рисков существенного роста цен на бензин в 2020 году

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бензин в России в 2019 году подорожал на 3%, дизельное топливо - на 3,5%, сообщил вице- премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия-24". По его словам, нет оснований опасаться существенного роста цен на моторное топливо в 2020 году.

Козак напомнил, что сейчас регулировать цены на топливо на внутреннем рынке помогает демпфирующий механизм. Ранее он говорил о том, что цены на топливо в России будут расти в пределах инфляции.