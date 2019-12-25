В Латвии на Рождество расцвели подснежники и сакура

12:20 Источник: Интерфакс

Из-за аномально теплой погоды в декабре весенние цветы в Латвии начали расцветать раньше срока, а некоторые из них продолжают расти и цвести с лета, свидетельствуют опубликованные жителями страны фотографии в социальных сетях.

Много внимания привлекла цветущая ветка сакуры в парке Победы в Риге.

Местами в Латвии расцвели подснежники и другие первоцветы, а у крокусов и других расцветающих весной луковичных цветов распустились листья.

В лесах все еще можно найти лисички, а местами продолжают зеленеть папоротники.

В некоторых местах уже на протяжении нескольких недель можно найти цветущие печеночницы и белые ветреницы.

Из-за того, что с лета еще не было большого мороза, местами в Латвии продолжают цвести розы и "анютины глазки". Кое-где можно заметить даже желтые одуванчики.