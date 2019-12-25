Первую серийную подлодку проекта "Ясень-М" "Новосибирск" спустили на воду в Северодвинске

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М "Ясень-М" "Новосибирск" в среду выведена из эллинга оборонной верфи "Севмаш" и спущена на воду в Северодвинске Архангельской области.

Команду на вывод дал и. о. директора предприятия Сергей Воронько, после чего церемониальную бутылку шампанского о борт корабля разбил его командир капитан 2-го ранга Максим Шпирко.

"Очень приятно, что юбилейный для предприятия год мы заканчиваем таким значимым событием, как вывод из эллинга подлодки "Новосибирск", - сказал на церемонии Воронько.

21 декабря "Севмаш" отметил свое 80-летие.