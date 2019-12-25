РФ выделит на программу снижения детской смертности в КНДР почти $5 млн
13:00 25.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Россия выделит почти 5 млн долларов на программу снижения детской смертности в КНДР. Деньги направят на финансирование проекта ЮНИСЕФ. Об этом сообщается на странице посольства России в Северной Корее в Facebook.
Посол России Александр Мацегора передал представителю МИДа КНДР ноту, в которой Пхеньян информируется об участии России в проекте Детского фонда ООН. Говорит Москва
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