РФ выделит на программу снижения детской смертности в КНДР почти $5 млн

13:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Россия выделит почти 5 млн долларов на программу снижения детской смертности в КНДР. Деньги направят на финансирование проекта ЮНИСЕФ. Об этом сообщается на странице посольства России в Северной Корее в Facebook.

Посол России Александр Мацегора передал представителю МИДа КНДР ноту, в которой Пхеньян информируется об участии России в проекте Детского фонда ООН. Говорит Москва