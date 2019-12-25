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На Украине открыли дело в связи с проездом пассажирского поезда по Крымскому мосту

13:05 25.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины так называемая прокуратура Крыма открыла уголовное дело в связи с тем, что в среду первый пассажирский поезд Петербург - Севастополь прибыл в Крым, проехав через Керченский пролив по Крымскому мосту. Об этом прокуратура сообщила в своем telegram-канале.

"Прокуратура Автономной республики Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт- Петербург - Симферополь государственной границы Украины через "Керченский мост" <...>. Данные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению представительства президента Украины в Автономной республике Крым (располагается в Херсоне - прим. ТАСС)", - сказано в сообщении.

В прокуратуре пообещали дать правовую оценку запуску Россией железнодорожного сообщения через Крымский мост, назвав его "незаконным".

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