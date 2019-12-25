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Минск волен искать любые варианты поставок нефти, которые выгоднее предложения РФ - Песков

13:20 25.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия вольна воспользоваться любыми вариантами поставок нефти, если они выгоднее того, что предлагает Россия. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера о том, что Минск в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в Российской Федерации вынужден искать альтернативные источники поставок нефти. Песков подчеркнул, что в Кремле не считают такие заявления недружественными.

"Почему недружественные? Белоруссия вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодные, чем то, что предлагается со стороны РФ, - сказал он. - В данном случае мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже того, что есть на рынке".

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