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Самой популярной темой выпускного сочинения у российских одиннадцатиклассников стала "Надежда и отчаяние"

13:32 25.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Большинство одиннадцатиклассников выбрали темой итогового сочинения «Надежду и отчаяние». Самой непопулярной стала тема «Война и мир» – ее выбрали 2% выпускников, — рассказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Испытание проходило 4 декабря. По данным ведомства, с работой справились 98% школьников. Итоговое сочинение – обязательное условие для допуска к единому госэкзамену.  Эхо Москвы

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