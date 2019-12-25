Самой популярной темой выпускного сочинения у российских одиннадцатиклассников стала "Надежда и отчаяние"

13:32 Источник: Эхо Москвы

Большинство одиннадцатиклассников выбрали темой итогового сочинения «Надежду и отчаяние». Самой непопулярной стала тема «Война и мир» – ее выбрали 2% выпускников, — рассказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Испытание проходило 4 декабря. По данным ведомства, с работой справились 98% школьников. Итоговое сочинение – обязательное условие для допуска к единому госэкзамену. Эхо Москвы