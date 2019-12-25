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На нынешнем уровне интеграции РФ и Белоруссии нельзя говорить о равных условиях - Песков

14:00 25.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что в дальнейшем взаимодействие Москвы и Минска будет вестись на равных условиях, но при нынешнем уровне интеграции двух стран речь идет о коммерческих вопросах.

"В данном случае речь идет, естественно, о вопросе коммерческом. Безусловно, при нынешнем уровне нашей интеграции нельзя говорить о равных условиях для российских и белорусских потребителей по всем параметрам, нынешний уровень интеграции этого не предусматривает", - заявил журналистам в среду представитель Кремля.

При этом, по его словам, "со временем и в рамках ЕврАзЭС, и в рамках Союзного государства, после того, как интеграционные процессы пойдут дальше, уже возможна имплементация каких-то иных, более продвинутых режимов". "А сейчас пока речь идет о коммерческих вопросах, работа продолжается, согласование продолжается", - отметил Песков.

Таким образом он прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что действия РФ в газовых и нефтяных вопросах вынуждают Минск находиться в поиске альтернативы. 24 декабря белорусский лидер упомянул существующую возможность реверсной закупки нефти через Польшу.

Россия и Белоруссия ведут переговоры о закупке российской нефти. Планируемые объемы поставок на 2020 год - 24 млн тонн. Среди разногласий сторон - налоговый маневр в российской нефтяной отрасли, Белоруссия хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью.

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