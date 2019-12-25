В Екатеринбурге 15-летний школьник ударил учительницу молотком по голове - СМИ
14:12 25.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Екатеринбурге 15-летний школьник напал на учительницу с молотком. Подросток подкараулил женщину возле подъезда её дома и ударил по голове.
Как сообщает Telegram-канал Baza, девятиклассник решил отомстить педагогу за плохие оценки по русскому языку и литературе. Мальчика задержали, сейчас он находится на допросе в полиции вместе с бабушкой. Пострадавшую госпитализировали с тяжёлой травмой головы. Говорит Москва
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