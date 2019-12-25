В Кремле затруднились ответить на вопрос о законности призыва в армию сотрудника ФБК

14:32 Источник: Эхо Москвы

В Кремле затруднились ответить на вопрос о законности призыва в армию сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова. На вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», как прокомментируют в Кремле историю с таким насильственным призывом, и считают ли это законным, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил:

«Мы видели сообщения на этот счет, но мне сложно комментировать (это). Я не знаю, уклонялся ли он (Шаведдинов) от призыва, а если уклонялся, то долго ли он это делал, — пояснил представитель Кремля. — Если он уклонялся от призыва, он нарушал закон. Поэтому я не думаю, что это на что-то бросает тень», — добавил Д.Песков в ответ на вопрос, не скажется ли такой способ призыва негативно на имидже армии.

«Если человек не уклонялся от службы в армии, а это произошло, это очень плохо, — отметил пресс-секретарь президента. — Если он уклонялся и таким образом был призван, то все сделано в строгом соответствии с законодательством».

Ранее сообщалось, что сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов был принудительно направлен на прохождение службы в армии по призыву на архипелаге Новая Земля в Архангельской области, после проведенного у него на квартире обыска.