Путин назвал главной целью улучшение уровня жизни граждан
15:00 25.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин призвал сделать все для улучшения структуры и качества экономики, чтобы повысить уровень жизни граждан.
"Очевидно, что тех темпов роста, которые мы достигли, нам недостаточно, - сказал он на встрече с правительством по итогам года. - Нужно сделать все для того, чтобы увеличить темпы роста экономики, улучшить ее структуру и качество". Президент напомнил, что именно этому посвящены национальные проекты и национальные цели развития.
"Вместе будем работать над тем, чтобы двигаться дальше по достижению этих целей, - добавил он. - Разумеется, это само по себе не является самоцелью. Самоцелью является улучшение жизни граждан".
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