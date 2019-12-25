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НОВОСТИ

Путин назвал главной целью улучшение уровня жизни граждан

15:00 25.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин призвал сделать все для улучшения структуры и качества экономики, чтобы повысить уровень жизни граждан.

"Очевидно, что тех темпов роста, которые мы достигли, нам недостаточно, - сказал он на встрече с правительством по итогам года. - Нужно сделать все для того, чтобы увеличить темпы роста экономики, улучшить ее структуру и качество". Президент напомнил, что именно этому посвящены национальные проекты и национальные цели развития.

"Вместе будем работать над тем, чтобы двигаться дальше по достижению этих целей, - добавил он. - Разумеется, это само по себе не является самоцелью. Самоцелью является улучшение жизни граждан".

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